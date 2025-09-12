日本ラグビー協会は１２日、「アサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ２０２５」に臨んでいる日本代表でフッカーの原田衛が、コンディション都合のためチームから離脱することを発表した。原田に代わって、ＣＴＢ中野将伍（東京ＳＧ）がファイナルラウンドから登録される。原田は今シリーズから、ロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）とともに共同主将に就任。日本は１次リーグでカナダ戦（５７〇１５）、