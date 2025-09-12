ブンデスリーガ2025−26 注目日本人選手後編多くの日本人選手たちの活躍が期待できる、今季のブンデスリーガ。藤田譲瑠チマ、鈴木唯人など他国リーグから移籍した選手たちなどの開幕時の様子を、現地ドイツで取材を続けるライターが紹介する。＞＞前編「堂安律、佐野海舟...存在感を見せるブンデスリーガ日本人の活躍」今季からザンクトパウリでプレーする藤田譲瑠チマphoto by AFLO【開幕から大きく評価を高める】藤田譲瑠