落合晃インタビュー前編（全２回）初めての世界陸上出場が決まった落合晃世界に大きく水をあけられている日本の男子800ｍで、厳しい扉をこじ開けようと挑戦しているのが今年、駒澤大学に入学した19歳の落合晃だ。男子800ｍの日本代表の近況としては、五輪には横田真人が2012年ロンドン大会に出場し、川元奨が2016年リオデジャネイロ大会に出場したのみ。横田に関しては日本人男子選手として同種目44年ぶりの出場だった。そん