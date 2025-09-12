オーストラリアで、米国人インフルエンサーが保護対象動物であるワニを捕まえて格闘する動画を投稿し、オーストラリア当局が調査に乗り出した。9月11日（現地時間）、AFP通信 やオーストラリア公共放送ABCなどによると、オーストラリア北東部クイーンズランド州当局は、米国人インフルエンサーのマイク・ホルストンが最近投稿した動画について「非常に危険な違法行為だ」として調査を開始した。ホルストンは最近、クイーンズランド