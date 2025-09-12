JAFRAは、鉄道利用促進企画「ここどこ 〜レールに乗って〜」キャンペーンを2025年9月30日(火)まで実施しています。 JAFRA「ここどこ 〜レールに乗って〜」キャンペーン 実施期間2025年9月1日(月)〜9月30日(火) JAFRAは、鉄道利用促進企画「ここどこ 〜レールに乗って〜」キャンペーンを2025年9月30日(火)まで実施。コロナ禍を経て、業務のDX化や働き方改革が進み、日々の鉄道利用の在り方にも変化が