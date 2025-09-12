フランスのアカデミー賞と呼ばれるセザール賞の主要7部門にノミネート。各国の映画賞の観客賞をはじめ、いくつもの賞を受賞した『ファンファーレ！ふたつの音』。舞台は北フランスの田舎町。世界的指揮者のティボ（バンジャマン・ラヴェルネ）はある日突然白血病と診断され、ドナーを探す中で自分が養子であり、生き別れた弟ジミー（ピエール・ロタン）の存在を知る。寂れた町で暮らすジミーの唯一の楽しみは仲間との吹奏楽団だ。