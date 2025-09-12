人気ボクシング漫画『はじめの一歩』の連載1500話突破を記念したプロボクシング興行「DynamiteGlove2025」が、11月18日に東京・後楽園ホールで開催されることが決定した。興行では公式試合となるオール4回戦が予定され『はじめの一歩』の作品世界を体感できる展示や特別企画も実施。会場内には数々のフォトスポット、大会限定グッズの販売も行われ、原作者でJBスポーツジムの会長も務める森川ジョージ氏（59）による特別ト