12日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午前10時現在は前日比55銭円高ドル安の1ドル＝147円22〜23銭。ユーロは07銭円高ユーロ安の1ユーロ＝172円72〜77銭。8月の米消費者物価指数（CPI）の前年同月比上昇率が市場予想並みとなり、米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げを妨げる結果ではないとの観測が拡大。日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いが先行した。同日、為替に関