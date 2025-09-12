京都・伏見稲荷大社はトンネルのように連なる“千本鳥居”が神秘的な、日本屈指のパワースポットです。この秋、伏見稲荷から徒歩30秒の小径の一角に、ソフトクリーム＆コーヒーが楽しめるカフェ「稲彦珈琲（INAHIKO COFFEE）」がオープン。参拝の後に、アートなソフトクリームでひと息つけますよ。参拝後に立ち寄りたいソフトクリームカフェ「稲彦珈琲」9月12日（金）にオープンした「稲彦珈琲」は、千本鳥居の参道から少し奥に入