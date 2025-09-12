Klook Travel Technologyは、旅行・体験予約サービス「Klook（クルック）」で、「早押シルバーウィーク」を9月12日から26日まで開催する。国内外の旅行・レジャー商品の使える割引クーポンを、平日の毎日午後8時から9時の間に先着で配布する。最大割引額は1万円で、総額100万円分を配布する。配布開始時間はXの公式アカウントで発表する。取得したクーポンは、有効期限内であればいつでも利用できる。一部対象外商品あり。