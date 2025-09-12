【TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO】 開催期間：9月12日～11月3日 BANDAI SPIRITSは、魂ネイションズが運営する直営フラグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で9月12日から開催しているイベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」にて、「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」を展示している。 「仮面ライダ&#