Âè27²ó¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼in¿·³ã U17ÆüËÜ £°(£°¡Ý£°)£±U17¥¦¥§¡¼¥ë¥º15:00¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¿·È¯ÅÄ»Ô¸Þ½½¸øÌî¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤éÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¹±µÈÎÉ¿¿¡£Æ£ÅÄ¿¿¶¿¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ò¼èºà¡£J¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¡¢UEFA_CL,¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢²Æµ¨¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢Â¾¡£A.J.P.S(ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡¢A.I.P.S(¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡£