お笑いタレント・つまみ枝豆（67）の妻でタレントの江口ともみ（57）が12日までに自身のインスタグラムを更新。29回目の結婚式記念日を祝ったことを明かした。「今日は29回目の結婚式記念日！」と書き出すと、ぬいぐるみとグラスを手にした自身とつまみの飲食店での夫婦ショットをアップ。「とおさんが今夜は仕事でいないので、昨夜1日早めのディナーに行ってきました」と明かした。「いつも回遊魚の如く動き回ってて心配ば