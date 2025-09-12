第1ラウンド、4アンダーで13位の西郷真央＝TPCリバースベンド（共同）【メーンビル（米オハイオ州）共同】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は11日、オハイオ州メーンビルのTPCリバースベンド（パー72）で第1ラウンドが行われ、西郷真央と畑岡奈紗が68で回り、13位につけた。首位とは5打差。山下美夢有と竹田麗央は69で26位、渋野日向子、岩井千怜、岩井明愛、勝みなみ、吉田優利は70で45位。72の古江彩佳は94