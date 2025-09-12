米メディアの「クラッチポインツ」は１１日（日本時間１２日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）は「歴史的な快進撃でケン・グリフィー・ジュニアを上回った」と報じた。「大谷は野球界の常識を覆し続けている。ドジャースの強打者は、打席でのパワーだけでなく、稀有なスピードも持ち合わせている。昨シーズン開幕以来、大谷は１０２本塁打を放ち、７７盗塁を記録。これほどのパワーと卓越したスピードを兼ね備えた選手は歴史