俳優の谷原章介が１２日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）のオープニングで、今月末から共演することになった佐々木恭子アナウンサーについてコメントした。佐々木アナは同時間帯で１９９９年から２００９年まで「情報プレゼンターとくダネ！」に出演していた。谷原は「今月２９日月曜日から佐々木恭子アナウンサーがこの番組に加わってくださることになりました」と報告。