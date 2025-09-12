元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４４）が自身のユーチューブチャンネル「闘莉王ＴＶ」を更新し、国際親善試合（９日＝日本時間１０日）で米国に０―２で完敗した森保ジャパンの戦いを酷評した。闘莉王氏は、メキシコ戦からスタメンを総入れ替えしたことに「メンバーを変えるのは悪いことじゃないけど、ゴロっと全員変えるのはどうかと思いますね。ベースを残しつつ試したいポジションだけ変えていったらいいのかな。チー