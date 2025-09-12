子ども同士の約束でトラブルになったことはありますか？この記事では、子どもが友人との約束をド忘れしてしまったという投稿を紹介します。ママ友の子と遊ぶ約束をしていたことを忘れ、40分遅刻してしまったという投稿者さんの子ども。何も知らなかった投稿者さんはママ友からLINEで激怒されて…。 子どもが遊ぶ約束を忘れてしまった… うちの娘がママ友の子と遊ぶ約束をしていたのに、ど忘れして40分ほど遅れてしまいまし