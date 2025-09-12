あり余るほどの資産がある。老後に向けて、これほどの安心材料はないでしょう。ですが、お金の使い方を慎重に考えないと、お金はもちろん思わぬものを失うことも。見ていきましょう。資産1億円「一生安泰どころか使い切れない」Aさん（仮名）は、60歳で会社を退職しました。あと5年は雇用継続で働くこともできましたが、その必要はないと考えたといいます。というのも、Aさんの手元には退職金・長年の貯蓄、そして親からの相続によ