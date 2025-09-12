新米が出回り始めましたが、コメの平均価格は下がりきりません。高騰の要因にあったのは、国の見通しと現場感覚のズレ。従来アナログな手法で収穫量を調べてきた農林水産省は、新たな試みを始めようとしています。取り組みが進んでいる現場を取材しました。■新米が出ても…下がりきらない価格森圭介アナウンサー「全国のスーパーで販売された最新のコメの平均価格（8月31日までの1週間）は、前の週と比べて115円値上がりしました