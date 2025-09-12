俳優の北村匠海（27）が12日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。「アンパンマン」で好きなキャラクターを明かした。同局の連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で「アンパンマン」生みの親・やなせたかしさんモデルの柳井嵩役を演じている北村。視聴者から好きな「アンパンマン」のキャラクターについての質問が飛ぶと、紳士的な人気キャラクター・しょくぱんまんを挙げた。