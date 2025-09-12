９０年代の阪神でクローザーとして活躍した田村勤さん（６０）のプロ野球人生は、故障との闘いでもあった。肩肘の痛みに悩まされ、１２年間で現役生活に幕を下ろした左腕は、第二の人生にケガや不調に苦しむ人に寄り添う仕事を選んだ。現在は故郷の静岡にＵターンし、ＪＡ大井川の茶業部に勤務する田村さんが、兵庫・西宮で整骨院を営み、地域の駆け込み寺を目指した１７年間を振り返った。◇◇阪神を自由契約になりテ