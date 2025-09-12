天皇皇后両陛下と愛子さまは戦後80年にあたって長崎県で原爆の犠牲者の慰霊などをするため、先ほど、羽田空港を出発されました。両陛下と愛子さまは、午前10時すぎ、特別機に乗って羽田空港を出発し、長崎県に向かわれました。陛下は濃い紺色のジャケット、皇后さまは白と黒の格子柄のジャケット、愛子さまはペールブルーのセットアップの装いです。ご一家はきょう午後、長崎市の平和公園で慰霊碑に花を供えたあと、原爆資料館を視