私（カオリ）は夫のタツヤと、幼稚園に通う娘と息子との4人暮らし。近頃の私はSNSに夢中で、「いいね」をもらうため投稿する日々です。最近知り合ったマリナちゃん一家は、いかにもSNS映えしそうな暮らしをしていました。それなのにマリナちゃんはSNSに無関心。私は不思議でたまりませんでした。けれど娘の誕生日で、私はケーキの撮影に夢中になるあまり娘を待たせ、泣かせてしまって……。ようやくやりすぎていたことに気付いたの