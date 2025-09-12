中咽頭がんを公表した、NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。放射線治療の後遺症に悩まされている様子を明かした。杉田は22年8月にステージ3の中咽頭がんを公表し、同10月には治療を終え「癌が全て綺麗に消えています」と報告。7月にはがん発覚から3年の定期検診の結果について「全く異常無し！！！」と報告していたが、今回の投稿では「