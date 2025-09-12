ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが１２日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」に出演した。この日はレギュラー出演する良原安美アナが夏休みのため、日比アナが代打を務めた。パーソナリティーを務める今田耕司に「いつもより重厚な感じ」と言われると、日比アナは「アミーゴ（良原アナの愛称）も重厚感、あると思いますけど」。これに対し今田は「アミーゴないですよ！重厚感。４月からの付き合いで分かりましたか