１２日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４３０円高の４万４８０３円と続伸して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは６１７ドル高と大幅反発した。米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率は、市場予想と一致し、米利下げに対する期待が強まった。米株式市場の上昇を受け、日経平均株価も続伸して始まった。為替は１ドル＝１４７円３０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ