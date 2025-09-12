インタビューに答えるウォルフガング・ホフマンさん＝2015年、広島市ウォルフガング・ホフマンさん（包括的核実験禁止条約＝CTBT＝機構準備委員会の初代事務局長）CTBT機構によると、9日死去、89歳。亡くなった場所や死因は不明。35年生まれ。65年ドイツ外務省に入省。スイス・ジュネーブでの国連軍縮大使を経て97年にCTBT機構準備委員会の初代事務局長に就任。核実験の国際監視システム構築や現地査察の枠組みなど機構の基盤