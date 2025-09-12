12日朝の東京株式市場で日経平均株価は、取引開始直後から11日につけた取引時間中の史上最高値4万4396円を上回り、2日連続で更新しました。前の日のニューヨーク株式市場で、利下げ期待が高まった影響から買い注文が膨らみ、ダウ平均株価が史上最高値を更新し、初めて終値で4万6000ドルの大台を突破していました。東京株式市場でもこの流れを受け買いが入り、ハイテク株を中心に値を上げています。T＆Dアセットマネジメントの浪岡