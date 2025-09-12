首都圏のきのうの激しい雷雨の影響で、羽田空港ではきょうの便にも欠航が相次ぐなど大幅な乱れが続いています。羽田空港ではきのう、雷雲の接近により地上で機体の誘導などを行う作業が2度にわたって中止され、日本航空と全日空ではあわせて129便が欠航しました。きのう羽田空港を発着できなかった便が相次いだ影響で、きょうの便にも乱れが続いていて、朝から出発ロビーは混雑しました。沖縄へ行こうとしていた人「欠航です。振替