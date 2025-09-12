2001年9月にアメリカで起きた同時多発テロから24年となった11日、トランプ大統領は追悼式典に出席した。同時多発テロでは、日本人24人を含む2977人が犠牲となった。トランプ氏は11日、国防総省での追悼式典に出席し、犠牲者を悼んだ。アメリカ・トランプ大統領：彼らが仕えた国、守り抜いた価値観、そして命をささげた自由を守り抜く。我々は軍隊を支え、家族を守り、将来の全世代のため、アメリカの生活を守り続ける。この日、ニ