Snow Man ラウールの初となる単独ドキュメンタリー番組『ラウール On The Runway』が、9月13日10時よりPrime Videoにて独占配信される。 （関連：【画像あり】Snow Man ラウール、初の単独ドキュメンタリー『ラウール On The Runway』配信モデルとしての姿に600日間密着） 本番組では、2024年1月から今年8月までラウールに600日間密着。パリコレクションやミラノコレクションの