¥«¥Í¥ß¥Ä¤¬Â³¿­¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¸Â¤ò£±Ëü£µ£°£°£°³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£°¡¥£²£¹¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï£²£°£°£°Ëü±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£¹·î£±£²Æü¤«¤é£±£°·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¡£¾ùÅÏÀ©¸ÂÉÕ³ô¼°Êó½·¤È¤·¤Æ¸òÉÕ¤¹¤ë³ô¼°¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS