午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９３３、値下がり銘柄数は５９１、変わらずは９１銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位にゴム製品、非鉄金属、不動産、電気機器など。値下がりで目立つのは食料、陸運、空運など。 出所：MINKABU PRESS