グッドライフカンパニー [東証Ｓ]が急反騰。11日の取引終了後、9月30日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施すると発表したことが好感された。最低投資金額は現在の4分の1に低下する。株式の流動性向上と投資家層の拡大を期待する買いなどが向かったようだ。 株探ニュース