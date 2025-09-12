Photo: ¤Ë¤·¤ä¤Þ¤¢¤ä¤« 2023Ç¯9·î13Æü¤Îµ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Èé³×À½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÇä¤êÊª¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤³×¤¬¡¢ÂçÎÌ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤ó¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢¿·¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Ãå