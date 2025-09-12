6日の中山6Rのパドックで騎乗馬スマートビガーから落馬し左足を負傷、その後の騎乗を取りやめた田辺裕信騎手（41）が左足カカトを骨折していたことが分かった。全治に3カ月以上要する見込み。師匠にあたる小西師が明らかにした。現在はつくば市内の病院に入院している。