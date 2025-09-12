１１日の羽田空港での雷雨により欠航便が相次いだ空路は１２日も影響が続いている。日本航空では羽田発着の国内線４２便（午前７時現在）、全日空では羽田発着を中心に、機材や乗務員の調整がつかない他航路を含めた国内線計７０便（午前６時現在）で欠航が予定されている。両社が発表した。