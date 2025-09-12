俳優の戸田恵梨香が、12日までに自身のインスタグラムを更新。“仲間の旅立ち”を報告した。【動画】戸田恵梨香“仲間の旅立ち”を報告戸田は、フジテレビ系ドラマ『コード・ブルー −ドクターヘリ緊急救命』に出演してきたが、この日はドクターヘリが飛び立つ動画をアップ。その上で「18年間人々を運び続けたJA6790この存在はとても強く私達を支えてくれていたのだと気づきました。私たちの仲間の旅立ち。ありがとう」と