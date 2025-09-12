9月22日に告示される自民党総裁選挙に、小泉進次郎農林水産大臣が出馬する意向を固めたことがわかりました。来週後半に正式に表明する見通しです。【映像】小泉農水大臣 総裁選 出馬の意向固める関係者によりますと、小泉氏は今週末に地元で支援者と面会して出馬の意向を伝えたうえで、来週後半にも会見を開いて正式に表明する方向で調整しています。去年の総裁選と同じく、旧岸田派の一部と菅副総裁に近い中堅・若手の議員