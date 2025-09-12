É´²ßÅ¹Âç¼ê¤Î¹âÅç²°¤ÈºåµÞºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¤Ï2009Ç¯¤«¤é¿Ê¤á¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤­¤¿±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢SDGs¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ô¾ì³«È¯¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·èÊ¬Ìî¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¡£9·î24Æü¤«¤é¤Ï¹âÅç²°¡¢ºåµÞºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¤Î4Å¹ÊÞ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ¾ì»º¶È¤äÅÁÅý¹©·Ý¤Î³èÀ­²½¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÂçºå±Ø¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ë¥¯¥¢Âçºå¡×¤Ë¿·´Û¡¢Âç´Ý¤ÎÇä¤ê¾ì½Ì¾®À×¤Ë2026Ç¯4·î³«¶È¤Ø¿·¤¿¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¥Ý