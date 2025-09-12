¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢ÇØÃæ¤Î»É½«¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥¦¥ó¥ï¡¼¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥¦¥ó¥ï¡¼¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¥¹¥«¡¼ © Disney ²Á³Ê¡§9,990±ß¡ÊÀÇ