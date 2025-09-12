·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê19Æü¸ø³«¡Ë¤¬ÂçºåÈ¯¤Îµí¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Þ¤³¤È²°¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼ÌÍ¡ª¡×¤¬19Æü¤è¤êÁ´¹ñ86Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼ÌÍ¡ª¡×¤Ï¡¢19Æü¸áÁ°11»þ¡Á24Æü¤ÎÊÄÅ¹¡Ê¿¼Ìë±Ä¶È¤ä24»þ´ÖÅ¹ÊÞ¤Ï¸á¸å11¡§59¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ86Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢·à¾ì¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼