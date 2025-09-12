¼ò±Ù¤Ï9·î8Æü¡¢ÉÓµÍÀ½ÉÊ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¼ò±Ù¤Î°ìºü¡Ê¤Ò¤È¤µ¤¸¡Ë¡×¤«¤é6ÉÊ¡Ê¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹2ÉÊ¡¦³¤Á¯ºñºÚ¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ì£Á¹¡¦¤á¤ó¤Þ¡¦·Ô¤ï¤«¤á¡Ë¤òÁ´¹ñÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´550±ß¡£ÉÓµÍ»Ô¾ì¤Î³èÀ­²½¤òÁÀ¤¤¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¤´¤Ï¤ó¡¦¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÏÂ¡É¤ÎÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡¢¥Õ¥é¥¤¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡ÈÍÎ¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¹­¤¬¤ë¾¦ÉÊ·²¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÇòÃÏ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¡¢»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò¼Ì¿¿¤Ç¶ñÂÎÅª