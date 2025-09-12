½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£²Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡ÖÈ±¤òÀÖ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÖ¿§¤È¤Ê¤Ã¤¿È±·Á¤Ç¤ÎÇò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥­¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Î¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¾®¤µ¤á¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢Ä¾Á°¤Ë¿©¤Ù¤¿¥¯¥ì¡¼¥×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ëµ­¤·¤¿¡£