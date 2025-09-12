9·î5Æü¤ËÀÅ²¬¸©µÆÀî»Ô¤Î3¤«½ê¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Î¤¦¤Á¡¢2¤«½ê¤Ï¡ÖÎµ´¬¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬9·î11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î5Æü¸á¸å0»þ50Ê¬º¢¤«¤é¸á¸å1»þ30Ê¬º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µÆÀî»Ô¤Î3¤«½ê¤ÇÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¡¢´ÇÈÄ¤ÎÅÝ²õ¤ä½»Âð¤Î²°º¬ºà¤¬¤Ï¤¬¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÅ²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤¬¿¦°÷¤ò¡¢µ¤¾ÝÄ£µ¡Æ°Ä´ººÈÉ¡ÊJMA-MOT¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢µÆÀî»ÔÈ¾ºÑÉÕ¶á¤Ç¸á¸å0»þ50Ê¬º¢¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍ