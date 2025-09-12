´Ú¹ñSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹25Ç¯¤Ö¤ê¹âÃÍÀ¤³¦½é¡ÖHBM4¡×³«È¯´°Î»¡¢Á°À¤ÂåÈæ¤ÇÂÓ°èÉý¤òÇÜÁý ´Ú¹ñSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬5%µÞÆ­¤·2000Ç¯°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏHBM¡Ê¹­ÂÓ°èÉý¥á¥â¥ê¡ËºÇ¿·À¤Âå¡ÖHBM4¡×À½ÉÊ¤ò¡ÖÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡×³«È¯¤ÈÎÌ»º½àÈ÷¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°À¤ÂåÈæ¤ÇÂÓ°èÉý¤òÇÜÁý¡¢ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ò40%°Ê¾å²þÁ±¡¢¶È³¦ºÇ¹â¤Î¥Çー¥¿½èÍýÂ®ÅÙ¤ÈÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¡£AI¥µー¥Ó¥¹À­Ç½¤òºÇÂç69%¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç&#125