ºâÌ³¾Ê¤Ï12Æü¡¢°ÙÂØ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüÊÆ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¡¢²áÅÙ¤ÊÊÑÆ°¤äÌµÃá½ø¤ÊÆ°¤­¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÆüÊÆ¤ÏÊÆ´ØÀÇ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢°ÙÂØÊ¬Ìî¤Ç¤â¶¨µÄ¤·¤Æ¤­¤¿¡£