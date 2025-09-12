¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï11Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÃ«¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÎëÌÚ¤Î¥«¥Ö¥¹¡¢µÈÅÄ¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£