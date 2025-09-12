Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬12ÆüÄ«¡¢Ä¹ºê¸©Ë¬Ìä¤Î¤¿¤á¹Äµï¤ò½ÐÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤¹¤®¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¹Äµï¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï12Æü¤«¤é2Çñ3Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï1Çñ2Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÄ¹ºê¸©¤òË¬¤ì¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤Î°ÖÎî¤äÈïÇú¼Ô¤é¤È¤Îº©ÃÌ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñÌ±Ê¸²½º×¤ÈÁ´¹ñ¾ã³²¼Ô·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½º×¤Î³«²ñ¼°¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ